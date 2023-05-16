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НовостиОбщество16 мая 2023 2:45

Заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус покинул пост

Также в администрации произошли и другие кадровые перестановки
Алёна Мищенко
В мэрии Томска произошли кадровые изменения.

В мэрии Томска произошли кадровые изменения.

Фото: Анна Ковалёва

Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус покинул пост по собственному желанию. Также в администрации произошли и другие кадровые перестановки, сообщили в мэрии.

«С понедельника и.о. заместителя мэра по благоустройству назначен Николай Глебович. Занимавший до этого момента должность Вячеслав Черноус покинул пост по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Начальником департамента архитектуры и градостроительства назначили Сергея Чикова. Ранее он исполнял обязанности руководителя, также был заместителем.

Вячеслав Шипицын стал главой администрации Советского района, а Андрей Дорош со вторника занял должность главы Ленинского района.