Заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус покинул пост

В мэрии Томска произошли кадровые изменения. Фото: Анна Ковалёва

Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус покинул пост по собственному желанию. Также в администрации произошли и другие кадровые перестановки, сообщили в мэрии.

«С понедельника и.о. заместителя мэра по благоустройству назначен Николай Глебович. Занимавший до этого момента должность Вячеслав Черноус покинул пост по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Начальником департамента архитектуры и градостроительства назначили Сергея Чикова. Ранее он исполнял обязанности руководителя, также был заместителем.

Вячеслав Шипицын стал главой администрации Советского района, а Андрей Дорош со вторника занял должность главы Ленинского района.