Мероприятия в честь Дня семьи пройдут в Томске 17 мая

С 09.00 до 20.00 17 мая будет работать выставка детских рисунков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске 17 мая пройдут мероприятия в честь Дня семьи, сообщает пресс-служба мэрии. Место проведения – центр «Семья» на Говорова, 76/1.

«Для посетителей проведут выставку детских рисунков. Работы представят ученики гимназии №55 и воспитанники Детской художественной школы №1», - говорится в сообщении мэрии.

Выставка начнется в 09.00. С 16.00 будет работать раздача бесплатной одежды и обуви для нуждающихся. А в 18.00 стартует семинар «Руки матери». Все мероприятия завершатся в 20.00.

Напомним, что в Томске 16 мая состоялось открытие III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».