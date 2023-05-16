В Томске тушили пожар в здании бывшей конфетной фабрики на Сибирской

В Томске 16 мая загорелось здание на улице Сибирской, 10
Фото: ГУ МЧС по Томской области
В Томске 16 мая загорелось здание на улице Сибирской, 10, где раньше располагалась конфетная фабрика. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Томской области, сообщение о пожаре поступило в 16.02, а уже через три минуты пожарная служба прибыла на место.
Пожар тушили более 30 человек, также задействовали восемь единиц техники. Пожар локализовали, его площадь составила около 100 квадратных метров. В результате никто не погиб и не пострадал.
Напомним, что в Томской области за сутки ликвидировали один лесной пожар.