В Томской области за сутки ликвидирован один лесной пожар

В Томской области потушен один лесной пожар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за прошедшие сутки специалисты ликвидировали один лесной пожар в Тимирязевском лесничестве, сообщается в телеграм-канале областного департамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Тимирязевском лесничестве. Действующих лесных пожаров нет», — говорится в сообщении.

Огонь тушил 21 сотрудник лесопожарных станций и лесной охраны и 8 единиц техники.

В целом по региону по условиям погоды остается высокий класс пожарной опасности в лесах – 4,8.

Всего с начала года было ликвидировано 23 лесных пожара на общей площади 271 га. Средняя площадь одного пожара составляет 11,8 га. В 19 случаях причиной лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий, по вине местного населения – 4.

Напомним, что с 15 мая на всей территории Томской области действует особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.