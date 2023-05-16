В Бакчарском районе возбудили уголовное дело о фальсификации доказательств

Материалы проверки отправили в следственный орган, где возбудили уголовное дело. Фото: Сиб.фм

В Бакчарском районе Томской области прокуратура провела проверку действий администрации одного из сельских поселений. В январе 2023 года данная администрация подала заявление об отсрочке исполнения решения суда по делу о предоставлении жилья местному жителю взамен аварийного вне очереди. В качестве обоснования администрация сельского поселения предоставила копию муниципального контракта, по которому с апреля по июль в помещении, которое предоставят взамен аварийного, будут делать ремонт.

«Прокурорской проверкой установлено, что такой муниципальный контракт фактически не заключался и подрядчиком не подписывался», - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы проверки отправили в следственный орган, где возбудили уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу. Прокуратура контролирует его расследование.

Напомним, что в Томской области суд обязал чиновников отремонтировать ветхие участки теплотрассы.