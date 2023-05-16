Суд обязал чиновников отремонтировать ветхие сельские участки теплотрассы в Томской области

Участки теплотрассы находятся в аварийном состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области прокуратура через суд обязала сельскую администрацию в Чаинском районе отремонтировать участки теплотрассы общей протяженностью более полукилометра, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверила исполнение администрацией Подгорнского сельского поселения жилищно-коммунального законодательства.

«Установлено, что участки теплотрассы рядом с тремя многоквартирными жилыми домами в районном центре общей протяженностью более полукилометра находятся в неудовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

Районная прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Подгорского сельского поселения отремонтировать поврежденные участки теплотрассы.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Судебные акты в законную силу не вступили.