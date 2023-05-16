В Дни славянской письменности и культуры в Томской области пройдут более 300 мероприятий

Об этом сказал губернатор Томской области Владимир Мазур сегодня, 16 мая, открывая пленарное заседание Кирилло-Мефодиевских чтений и Дней славянской письменности и культуры в администрации региона.

Губернатор рассказал о важных направлениях Кирилло-Мефодиевских чтений. В этом году ими стали объявленный Президентом Год педагога и наставника, 200 лет со дня рождения просветителя Константина Дмитриевича Ушинского, 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, 1160-летие славянской письменности и 10-летие Томской митрополии.

«Каждая из этих дат – повод вспомнить многовековую историю Российского государства и тех подвижников, которые писали и пишут эту историю своим трудом и знанием», – подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор поблагодарил митрополита Томского и Асиновского Ростислава за многолетнее подвижничество и личный вклад в проведение Дней славянской письменности и культуры, духовенство храмов, глав и преподавателей университетов и колледжей, учителей школ, всех неравнодушных жителям Томской области.

Губернатор назвал Его Высокопреосвященство одним из главных моторов Кирилло-Мефодиевских чтений на протяжении уже ни одного десятилетия.

«Кирилло-Мефодиевские чтения в этом году - это не одно, а более 300 мероприятий – встреч, выставок, конкурсов. В этом году в них принимают уже 25 тысяч жителей области самых разных поколений. И это лишний раз доказывает актуальность Чтений и нашу искреннюю потребность в общении, в сохранении традиций, в сбережении памяти наших предков, - отметил Владимир Мазур. - Сегодня одна из наших главных задач – передать духовные и нравственные ориентиры молодому поколению. И я рад, что значительная часть мероприятий Чтений адресована молодым. На наших с вами глазах вершится история. И то, какое место в новой истории будет занимать наша страна, наше общество, во многом зависит от нас с вами».

Глава региона вручил организаторам и гостям Чтений почетные грамоты и памятные медали «ХХХ Дни славянской письменности и культуры».

«В самом деле, в последние годы мировое сообщество столкнулось с каскадом глобальных вызовов - начиная с экономических проблем и заканчивая кризисом духовности и нравственности. В последние годы давление Запада в отношении российского народа чувствуется особенно сильно. Их оголтелая пропаганда уже напрямую называет нас виновниками всех мировых бед. Против нас развернута мощная информационная война, в которой мишень – это сердца людей. И нам нужно одерживать победы не только на фронтах, но и в умах. И у нас есть всё для того, чтобы одержать победу за сердца и души. Как показывает вся история нашей страны – наша культура, наша вера и наш народ гораздо сильнее всех западных нападков», – подчеркнул Владимир Мазур.

«Никто и никогда не отменит нашу культуру, нашу веру и нашу страну. Россия была и будет сильной, независимой державой, – продолжил томский губернатор. – Конечно, особая роль в сбережении наших вековых традиций принадлежит Русской православной церкви. Именно она является источником и оплотом сохранения духовности, нравственности и традиционных ценностей».