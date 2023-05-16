Томская область планирует сотрудничать с Центральной Азией для развития образования и науки

Томска область будет развивать сотрудничество с Центральной Азией. Фото: Ксения Высотина

Томская область планирует сотрудничать со странами Центральной Азии для повышения качества науки, образования, а также для реализации ресурсосберегающих и экологических проектов, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на губернатора Владимира Мазура.

«В Томске давно осознали, что для повышения качества науки, образования и конкурентоспособности необходимо объединять имеющиеся ресурсы. Именно поэтому мы создали консорциум научно-образовательных организаций, который вырос в проект «Большой университет Томска». Его главная цель – создание суверенных технологий», – сказал Владимир Мазур.

По его словам, совместная работа университетов, научных и производственных предприятий, созданная инфраструктура, позволяют региону добиваться видимых успехов.

На сегодняшний день областной центр имеет потенциал в областях фармацевтики, системы автоматизации, микро- и радиоэлектроники, приборостроении, IT и кибербезопасности, нефтехимии, медицинских биотехнологиях и инжиниринге.

«Томская область входит в тройку лидеров научно-технологического рейтинга регионов России, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Мы не только собираемся удержать достигнутую высокую планку, но и стать лидерами в таких областях, как беспилотные системы, ядерные технологии, малотоннажная химия и другие», — подчеркнул глава региона.

Владимир Мазур обратился ко всем странам Центральной Азии с предложением к сотрудничеству для совместного развития проектов.