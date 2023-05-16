Житель Томска за два месяца добрался до Стамбула с рублем в кармане

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Житель Томска Алексей Лоскутников добрался до Стамбула за два месяца с одним рублем в кармане. За время путешествия он познакомился с множеством интересных людей. Об этом томич рассказал изданию «АиФ-Томск».

Напомним, в марте 2023 года Алексей Лоскутников отправился автостопом из Томска до Стамбула с 1 рублем в кармане. В дороге мужчина собирался читать стихотворения Пушкина в обмен на еду.

За два месяца мужчине все таки удалось добраться до турецкого Стамбула и преодолеть более 6 тысяч километров. За стихотворения Пушкина незнакомцы помогали Алексею и давали не только еду, но и деньги.

«По поводу Пушкина. Не считал, но очень много стихов было зачитано. Также был произведен эксперимент ещё в начале пути в Омске, когда я специально прошел по 10 разным магазинам с предложением обменять стих на еду. В половине случаев был положительный результат», — поделился томич.

Также Алексей успел познакомиться с множеством интересных людей.

Томич вспоминает, что в Турции он познакомился с молодыми людьми, которые ему помогли. Местные жители пригласили россиянина принять душ, накормили и дали с собой еды.

Путешествую по России, Алексей несколько раз спал на вокзале и один раз на улице, в Дагестане его часто приглашали к себе на ночевку. В Грузии он спал на улице и в заброшенных зданиях, а в Турции – в мечетях.

«Главная проблема в этом путешествии - психологическая. Хоть и привыкаешь к нестабильности, порою не зная где будешь спать и что есть, но это немного напрягает», - отметил томич.

Также путешественник посоветовал брать немного денег с собой, отправляясь в подобное путешествие.