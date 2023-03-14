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НовостиОбщество14 марта 2023 9:00

Житель Томска отправился в Стамбул автостопом без денег и еды

Поездку Алексей запланировал еще два года назад
Алёна Мищенко
На фото Алексей Лоскутников. Предоставлено героем публикации

На фото Алексей Лоскутников. Предоставлено героем публикации

Томич Алексей Лоскутников отправился автостопом до Стамбула с 1 рублем в кармане. В дороге мужчина собирается читать стихотворения Пушкина в обмен на еду. О своем путешествии томич рассказал изданию «АиФ-Томск».

Путешествие Алексея началось 10 марта. Мужчине предстоит преодолеть 6 500 км без денег и еды. В этом ему помогут стихи Пушкина, которые он собирается читать людям в обмен на еду. Свое путешествие Алексей так и назвал – « С Пушкиным по миру».

Поездку автостопом Алексей запланировал еще два года назад, после встречи с путешественником Антоном Кротовым.

«Начал путешествовать летом 2022 года по Средней Азии. Из Томска до Стамбула – вторая часть путешествия. Я выбрал Стамбул, потому что это самая западная точка, куда можно добраться без виз и без проблем», – поделился Алексей.

Мужчина рассчитывает, что поездка до Стамбула займет у него около двух месяцев. В России Алексей посетит такие города, как Новосибирск, Омск, Тюмень и Челябинск и др. В Турцию он планирует попасть через Грузию. На данный момент путешественник уже навестил родственников в Кузбассе и доехал до Новосибирска.

С собой он взял внешний аккумулятор, телефон, коврик, спальник. Ночевать томич планирует у незнакомых людей, а в крайнем случае на вокзале, в круглосуточных магазинах и подъездах.

«Сегодня четвертый день, пока не было мотивации подходить и в столовых просить еду. Вначале у меня были свои запасы еды, пока с этим не было проблем. Но один из водителей после чтения стихов купил мне два бутерброда», – рассказал Алексей.

Алексей не остался совсем без денег, с собой он взял банковскую карту, которой сможет воспользоваться только в конце путешествия.