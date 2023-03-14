Житель Томска отправился в Стамбул автостопом без денег и еды

На фото Алексей Лоскутников. Предоставлено героем публикации

Томич Алексей Лоскутников отправился автостопом до Стамбула с 1 рублем в кармане. В дороге мужчина собирается читать стихотворения Пушкина в обмен на еду. О своем путешествии томич рассказал изданию «АиФ-Томск».

Путешествие Алексея началось 10 марта. Мужчине предстоит преодолеть 6 500 км без денег и еды. В этом ему помогут стихи Пушкина, которые он собирается читать людям в обмен на еду. Свое путешествие Алексей так и назвал – « С Пушкиным по миру».

Поездку автостопом Алексей запланировал еще два года назад, после встречи с путешественником Антоном Кротовым.

«Начал путешествовать летом 2022 года по Средней Азии. Из Томска до Стамбула – вторая часть путешествия. Я выбрал Стамбул, потому что это самая западная точка, куда можно добраться без виз и без проблем», – поделился Алексей.

Мужчина рассчитывает, что поездка до Стамбула займет у него около двух месяцев. В России Алексей посетит такие города, как Новосибирск, Омск, Тюмень и Челябинск и др. В Турцию он планирует попасть через Грузию. На данный момент путешественник уже навестил родственников в Кузбассе и доехал до Новосибирска.

С собой он взял внешний аккумулятор, телефон, коврик, спальник. Ночевать томич планирует у незнакомых людей, а в крайнем случае на вокзале, в круглосуточных магазинах и подъездах.

«Сегодня четвертый день, пока не было мотивации подходить и в столовых просить еду. Вначале у меня были свои запасы еды, пока с этим не было проблем. Но один из водителей после чтения стихов купил мне два бутерброда», – рассказал Алексей.

Алексей не остался совсем без денег, с собой он взял банковскую карту, которой сможет воспользоваться только в конце путешествия.