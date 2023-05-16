Житель Томска в ходе ссоры несколько раз ударил знакомого лопатой по голове

В Томске задеражли мужчину за причинение тяжкого вреда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске полицейские задержали подозреваемого, который ударил знакомого лопатой по голове, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию поступило сообщение от врача о том, что к ним в больницу был доставлен мужчина с телесными повреждениями.

Как рассказал пострадавший, на территории СНТ «Рябинка» в поселке Светлом он поссорился со знакомым, который несколько раз ударил его лопатой по голове.

Полицейские в ходе проведения проверки изъяли лопату и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний томич.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд заключил подозреваемого под стражу.

Напомним, ранее в Томске 15 мая 37-летний мужчина упал со строительных лесов у дома №66 по Тверской улице. В результате он разбился насмерть.