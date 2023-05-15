В Томске мужчина упал со строительных лесов при реставрации дома и погиб

В результате падения мужчина погиб на месте. Фото: прокуратура Томской области

В Томске 15 мая 37-летний мужчина упал со строительных лесов у дома №66 по Тверской улице, сообщает областная прокуратура. В результате он разбился насмерть. Известно, что дом, рядом с которым все произошло, является объектом культурного наследия.

«По предварительной информации, погибший участвовал в выполнении ремонтных-реставрационных работ на объекте», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Прокуратура контролирует изучение всех обстоятельств произошедшего, а на место выезжал и.о. заместителя прокурора Советского района Томска Дмитрий Панько, чтобы координировать работу правоохранительных органов. Принятие процессуального решения по происшествию также находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что мужчина и женщина получили ожоги про пожаре в томском селе.