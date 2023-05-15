В Томской области экс-агент присвоила 300 тысяч рублей по договорам страхования

Бывший страховой агент присвоила себе 300 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Зырянском районе Томской области 44-летняя местная жительница признана виновной в присвоении 300 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре области. Женщина работала страховым агентом и летом 2022 года от имени компании заключила 49 договоров страхования. А полученные деньги присвоила себе.

«Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Приговор в отношении экс-агента в законную силу не вступил.

Напомним, что предпринимателя из Колпашевского района подозревают в незаконном получении выплат из бюджета на 110 тысяч рублей.