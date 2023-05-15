В Колпашевском районе предпринимателя подозревают в незаконном получении 110 тысяч рублей

Предпринимателя из Колпашевского района подозревают в незаконном получении выплат из бюджета. Фото: Сиб.фм

Предпринимателя из Колпашевского района подозревают в незаконном получении выплат из бюджета на сумму 110 тысяч рублей, сообщает прокуратура Томской области. Он оформил выплату на частичное возмещение затрат при организации общественных работ для безработных граждан.

«Предприниматель заключил срочные трудовые договоры с двумя жителями района. Но один из них фактически у него не работал и зарплату не получал. А второму предприниматель заплатил за работу только пять тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Полученные 110 тысяч предприниматель использовал по своему усмотрению. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

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