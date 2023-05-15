В Томской области пьяный водитель на BMW скатился в реку Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области на трассе Стрежевой – Нижневартовск пьяный водитель на BMW X5 скатился в реку Медведку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. ДТП произошло 14 мая около 7 часов утра.

«Водитель получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался», - уточняет пресс-служба томской полиции.

В отношении 23-летнего водителя BMW X5 составили административный материал и возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, что в Томске рабочий упал со строительных лесов и разбился насмерть.