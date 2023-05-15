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НовостиОбщество15 мая 2023 11:15

СК по Томской области проводит проверку после гибели рабочего на объекте культурного наследия

Мужчина упал со строительных лесов
Александра Тайбатрова
СК по Томской области проводит проверку после гибели рабочего на объекте культурного наследия. Фото: СК по Томской области

СК по Томской области проводит проверку после гибели рабочего на объекте культурного наследия. Фото: СК по Томской области

После гибели рабочего во время ремонтно-реставрационных работ дома №66 по Тверской улице СК по Томской области проводит проверку. Напомним, что 37-летний мужчина 15 мая упал со строительных лесов и разбился насмерть.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в СК по Томской области.

Ранее в Томской области на рабочем месте погиб сотрудник деревообрабатывающего завода «Лагат». Также СК займется проблемной дорогой в томской деревне Половинка.