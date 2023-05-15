СК по Томской области проводит проверку после гибели рабочего на объекте культурного наследия. Фото: СК по Томской области

После гибели рабочего во время ремонтно-реставрационных работ дома №66 по Тверской улице СК по Томской области проводит проверку. Напомним, что 37-летний мужчина 15 мая упал со строительных лесов и разбился насмерть.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в СК по Томской области.

Ранее в Томской области на рабочем месте погиб сотрудник деревообрабатывающего завода «Лагат». Также СК займется проблемной дорогой в томской деревне Половинка.