В Томске СК проверяет состояние тротуара на улице Бирюкова

В Томске СК проверит качество ремонта улицы Бирюкова. Фото: СК по Томской области

СК по Томской области проверит информацию о том, что ремонт на улице Бирюкова в 2022 году был выполнен ненадлежащим образом. Дорогу и тротуары здесь отремонтировали в 2022 году по нацпроекту.

«При этом не была сделана ливневая канализация. А часть улицы Бирюкова, от дома №2 до дома №6, не отремонтировали», - уточнили в пресс-службе СК по Томской области.

Из сообщения ведомства следует, что ремонт на улице Бирюкова не выполнили в полном объеме. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СК по Томской области начал проверку после гибели рабочего на объекте культурного наследия.