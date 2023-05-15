Наивысший класс пожарной опасности сохранится в Томской области до 22 мая

До 22 мая на территории почти всей области сохранится чрезвычайная пожароопасность Фото: Анатолий ЖДАНОВ

До 22 мая на территории почти всей области сохранится чрезвычайная пожароопасность, предупреждает ГУ МЧС по Томской области. А с 15 мая на территории региона действует особый противопожарный режим.

«На территории Томской области остается высокий класс пожарной опасности в лесах – 4,8», - сообщает департамент лесного хозяйства региона.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали два лесных пожара – в Кожевниковском и Зырянском лесничествах. А в Тимирязевском лесничестве есть локализованный пожар. Всего же с начала сезона в Томской области потушили 22 лесных пожара, общая площадь их составила 200 гектаров.

Напомним, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Томском районе.