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НовостиОбщество15 мая 2023 10:15

Наивысший класс пожарной опасности сохранится в Томской области до 22 мая

Также с 15 мая в области действует особый противопожарный режим
Александра Тайбатрова
До 22 мая на территории почти всей области сохранится чрезвычайная пожароопасность

До 22 мая на территории почти всей области сохранится чрезвычайная пожароопасность

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

До 22 мая на территории почти всей области сохранится чрезвычайная пожароопасность, предупреждает ГУ МЧС по Томской области. А с 15 мая на территории региона действует особый противопожарный режим.

«На территории Томской области остается высокий класс пожарной опасности в лесах – 4,8», - сообщает департамент лесного хозяйства региона.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали два лесных пожара – в Кожевниковском и Зырянском лесничествах. А в Тимирязевском лесничестве есть локализованный пожар. Всего же с начала сезона в Томской области потушили 22 лесных пожара, общая площадь их составила 200 гектаров.

Напомним, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Томском районе.