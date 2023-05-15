Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Томском районе

Мужчина и женщина погибли при пожаре в томском селе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 мая, в селе Малиновка Томского района Томской области сгорел одноэтажный жилой дом. При пожаре погибли женщина и мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на улице Герцена поступило в дежурную часть в 17:58. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом, в которому вплотную были пристроены дощатые постройки.

В 18:44 в комнате пожарные обнаружили тело 49-летней женщина, а в 18:47 тело 49-летнего мужчины.

В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, обгорели стены дома внутри и снаружи. Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дощатых строений, обгорели стены построек внутри и снаружи. Общая площадь возгорания составила 88 квадратных метров.

Огонь был потушен в 19:06. Причина пожара устанавливается.