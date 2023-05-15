В Кривошеинском районе перекрыли два участка дороги из-за переливов Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Кривошеинском районе Томской области переливы образовались на двух участках автодороги Володино – Красный Яр, предупреждает пресс-служба областной администрации. Из-за этого движение на этих участках перекрыли.

«Ранее из-за переливов движение транспорта было ограничено на участках трасс Томск Каргала – Колпашево, Усть-Бакчар Гореловка, Первомайское Орехово, Берегаевский Сверток Красная Горка и Тегульдет Белый Яр», - напоминает пресс-служба администрации Томской области.

А в Колпашевском районе дорожные службы восстанавливают участок дороги Староабрамкино – Тискино после его подтопления. Проезд на этом участке также пока закрыт.

Напомним, что на ремонт дорог в Томске в 2023 году потратят почти 900 миллионов рублей.