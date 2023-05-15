Мужчина и женщина получили ожоги при пожаре в томском селе

Два человека пострадали при пожаре в Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 мая, в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области загорелись надворные постройки. При пожаре пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии на улице Береговой в селе Мыльджино поступило дежурному в 18:47. Загорелись тесовый сарай, тесовый дровяник и тесовая стайка.

«Мужчина 1958 года рождения получил ожоги пламенем 10% тела. Доставлен ОГБУЗ «Каргасокская районная больница» и женщина 1972 года рождения получила ожог рук. Доставлена в фельдшерско-акушерский пункт села Мыльджино», — говорится в сообщении.

В результате пожара обгорели стены надворных построек по всей площади внутри и снаружи, обгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров.

Огонь ликвидировали в 19:30. Причина пожара устанавливается.