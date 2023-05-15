В Томске 20 мая пройдет марафон новостроек

С 1 июня 2023 года минимальный первоначальный взнос при покупке квартир в ипотеку вырастет в два раза и будет составлять 20%, а не 10% как сейчас. А с 1 января 2024 года - 30%. Предлагаем вам не оттягивать решение квартирного вопроса, а успеть купить квартиру в новостройке в мае с низким первоначальным взносом и БЕЗ КОМИССИИ для покупателей.

Новые жилые комплексы и проекты 2023 года, скидки от застройщиков и банков — обо всем узнаете в ходе экскурсии.

Вы увидите основные предложения новостроек, успеете выбрать лучший вариант квартиры и воспользоваться льготной ипотекой, пока она действуют. Также недавно были внесены изменения во многие ипотечные программы, в том числе и в семейную ипотеку, о которых мы подробно расскажем в субботу.

В программе марафона:

На марафоне мы не только расскажем о застройщиках, ответим на ваши вопросы, но и вы своими глазами увидите все квартиры и объекты на этапе строительства, а также сравните отделку и планировку от застройщиков. Наши эксперты предоставят полную информацию о каждом доме, планировках и особенностях ЖК.

Вы посетите все новостройки Томска за три часа на комфортабельном автобусе, а также получите уникальные предложения по ипотеке от банков и выгодные условия на покупку квартиры от застройщиков. Забронируйте место по телефону 230-300 или оставьте заявку по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpIkTqCOPo594CEXBtzsAXOHyfu7u8_IVeJOXceykMEQPVnQ/viewform?usp=sf_link или на сайте http://марафонновостроек.рф/

Найдем для вас идеальную квартиру всего за один день, в субботу, 20 мая, на Марафоне новостроек. Поехали с нами!

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