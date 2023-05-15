Экс-руководитель регионального Россельхознадзора Федулов стал гендиректором «Томскавтотранса»

У "Томскавтотранса" сменился гендиректор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новым генеральным директором АО «Томскавтотранс» стал бывший врио главы Россельхознадзора по Томской области Владислав Федулов, следует из данных единого государственного реестра юридических лиц.

Напомним, генеральный директор автоперевозчика Томской области «Томскавтотранс» Андрей Федоринов 16 марта покинул свой пост. Он возглавлял компанию с 2021 года. Исполняющим обязанности гендиректора был назначен сотрудник компании Дмитрий Маркус.

По данным сведений реетра, Федулов сменил Маркуса и приступил к обязанностям руководителя компании 12 мая.

С октября 2020 года Владислав Федулов занимал пост врио руководителя управления Россельхознадзора по Томской области. С 1 ноября томское управление Россельхознадзора присоединили к ведомству по Новосибирской области. После таких изменений Федулов не вошел в штат управления.