Андрей Федоринов покинул пост гендиректора «Томскавтотранса»

Андрей Федоринов покинул свой пост 16 марта. Фото: Ксения Высотина

Генеральный директор автоперевозчика Томской области АО «Томскавтотранс» Андрей Федоринов 16 марта покинул свой пост. Исполняющим обязанности гендиректора назначен сотрудник компании Дмитрий Маркус. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу департамента транспорта, дорожной деятельности региона Юрия Баева.

«Андрей Викторович Федоринов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию», – сообщил Баев.

Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначен сотрудник «Томскавтотранса» Дмитрий Маркус. Власти уже начали искать нового руководителя, но кандидатура пока не определена.

Напомним, на должность гендиректора «Томскавтотранса» Федоринов был назначен в январе 2021 года после ухода предыдущего руководителя Евгения Демченко в сентябре 2020 года.