В Томске загрязненные территории разделят на категории для оперативной уборки

В Томске будут контролировать за чистотой. Фото: Анна Ковалёва

В Томске будут контролировать за чистотой в городе. Для этого загрязненные участки разделят на три категории по примеру дорог и назначат ответственных за эффективность уборки, сообщили в мэрии.

«В целом районные администрации следят за чистотой, однако у нас на территории Томска есть "белые" пятна, пустыри, за которыми никто не следит либо убирают по остаточному принципу», — отметил и.о. Мэра Михаил Ратнер.

Главам районов было поручено составить карту проблемных зон, а также разграничить территории нас группы по примеру дорог - 1, 2, 3 категории.

Ратнер пояснил, что участки первой и второй категории будут убирать подрядчики мэрии и районов. К уборке нецентральных зон необходимо привлечь соцпартнёров - предприятия, волонтёров, общественные организации.

По его словам, силами подрядчиков администрации проблему не решить из-за нехватки средств. За каждым участком также будет закреплен ответственный ответственного из состава сотрудников мэрии.

«Мы еще и соцсоревнование между ответственными внедрим, с системой премий и штрафов», — добавил Ратнер.

Напомним, ранее районные администрации Томска получили дополнительно 2 млн рублей на уборку мусора после субботников, а также вывезенного с огородов и дач.