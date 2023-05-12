Администрации районов Томска получили дополнительно 2 млн рублей на вывоз мусора

Районы Томска получили дополнительные средства на вывоз мусора. Фото: Евгения ГУСЕВА

Районные администрации Томска получили дополнительно 2 млн рублей на уборку мусора после субботников, а также вывезенного с огородов и дач. Об этом сообщил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

По его словам, основной проблемой свалок является выгрузка большого объёма мусора недобросовестными предпринимателями, которые оказывают услуги по вывозу мусора нелегально. Каждая контейнерная площадка вмещает в себя определенный объем отходов.

Такая проблема существует на улице 1-я Заречная, 4 и улице Балтийской, 9. Жильцы этих домов часто жаловались, что на площадке вновь образовалась несанкционированная свалка. На этих местах планируется установить видеокамеры, которые будут фиксировать нарушителей.

Также к салкам приводят массовые уборки дачных и садовых участков, которые начинаются наступлением теплой погоды.

«Проблема переполнения на контейнерных площадках носит сезонный характер. В этом году была долгая зима и естественно, что люди на майских праздниках, когда настали теплые дни, занялись очисткой своих участков и генеральной уборкой в домах. Поэтому закономерно резкое увеличение объема отходов на площадках. Также большой проблемой для нас являются нелегальные предприниматели, вывозящие мусор», – сказал Вячеслав Черноус.

Администрациям районов дополнительно выделили 2 млн рублей для того, чтобы подрядчики оперативно вывезли ветки и другие отходы после проведения общегородской уборки.

Также в некоторых местах свалки появляются из-за вынужденного неправильного размещения контейнерных площадок. Так, по улице Говорова, 58 располагается большая контейнерная площадка, которой пользуются люди, идущие на остановку, а также юридические лица, которые не заключили договор с регоператором на вывоз мусора, но пользуются контейнерной площадкой.