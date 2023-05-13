Губернатор Владимир Мазур дал старт акции «Сад Памяти» в Томской области

Сегодня, 13 мая, губернатор Томской области Владимир Мазур в окрестностях села Тимирязевское дал старт в регионе всероссийской акции «Сад Памяти» и принял участие в посадке хвойного леса.

Глава региона отметил, что акция проводится с 2020 года по решению Президента России, и ее цель – высадить по всей стране 27 миллионов саженцев деревьев в память о погибших 27 миллионах советских граждан в Великой Отечественной войне.

«Акцию в этом году мы посвящаем памяти наших воинов-земляков, выпускников Томского кадетского корпуса, погибших в ходе специальной военной операции. Это Герой России Максим Песковой и кавалер Ордена Мужества Роман Елизаров», – сказал Владимир Мазур.

Губернатор высадил саженцы сосны вместе с племянником Романа Елизарова – кадетом Матвеем Байднером.

Участие в посадке леса в окрестностях Тимирязевского приняли заместители губернатора Наталья Киселёва и Василий Потёмкин, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Соломатина, депутаты Законодательной Думы Томской области, коллективы более 15 томских предприятий.

В этом году «Сад Памяти» проходит в Томске и Кедровом, Томском, Верхнекетском, Парабельском, Каргасокском, Тегульдетском и Молчановском районах. Будут высажены около 50 тысяч саженцев деревьев.

«У меня особые чувства к лесу: в лесу я вырос, в лесу находится моя родная деревня, в лесу я чувствую себя, как дома, – поделился Владимир Мазур. – И мне хочется, чтобы наш общий дом был в порядке, чтобы наши дети гуляли здесь, собирали шишку, грибы и ягоды, видели, как живет лес».