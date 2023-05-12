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НовостиОбщество12 мая 2023 16:06

В Тегульдетском районе Томской области закрыли движение на двух участках дорог из-за переливов

Переливы произошли из-за повышения уровня воды в реке Чулым
Александра Тайбатрова
В Тегульдетском районе Томской области закрыли движение на двух участках дорог из-за переливов

В Тегульдетском районе Томской области закрыли движение на двух участках дорог из-за переливов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тегульдетском районе Томской области из-за повышения уровня воды в реке Чулым на двух участках перекрыли движение, сообщает администрация региона. Это участок с 11 по 12 километр дороги Берегаевский Сверток – Красная Горка и участок с 34 по 35 километр дороги Тегульдет – Белый Яр.

«Движение транспорта на затопленных участках закрыто, установлены запрещающие знаки», - прокомментировала пресс-служба администрации региона.

Ранее дороги подтопило в четырех районах Томской области. Причина - разливы рек.