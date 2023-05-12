Томских школьников будут учить управлению беспилотниками

В томских школах в новом учебном году появятся уроки по управлению беспилотниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В томских школах в новом учебном году появятся уроки по управлению беспилотниками. Такое поручение дал губернатор Томкой области Владимир Мазур 12 мая на чемпионате по робототехнике «РобоКап-2023», сообщает пресс-служба администрации региона.

«Поручил профильному департаменту совместно с педагогами и родительскими комитетами решить, в каком классе вводить новый предмет, и на какой основе – постоянной или факультативной», - сказал губернатор Мазур.

Сообщается, что изучать новый предмет томские школьники смогут в новом учебном году. Этим решением губернатор Томской области поддержал инициативу президента страны о включении уроков по управлению беспилотниками в программу общего образования.

Ранее томичам рассказали о безопасном использовании беспилотников.