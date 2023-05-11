Томичам рассказали о безопасном использовании беспилотников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для томичей подготовили рекомендации по безопасному использованию беспилотников, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на администрацию Томской области. Региональный центр Единой системы организации воздушного движения отмечает, что все чаще беспилотники стали использовать без разрешения, что является нарушением.

Частные лица могут использовать беспилотники массой от ,015 до 30 килограммов. В светлое время суток можно запускать коптеры без плана полета и разрешения на это, если высота полета не будет превышать 150 метров, пилот будет видеть квадрокоптер, а рядом не будет диспетчерских зон аэропортов или других зон с ограничениями на полеты. Беспилотники нельзя использовать на публичных, охраняемых или спортивных мероприятиях. Если пилот хочет запустить коптер над населенным пунктом, ему предварительно нужно получить согласие от местной администрации.

За нарушение правил использования воздушного пространства можно получить штраф. Его сумма варьируется от 20 до 500 тысяч, в зависимости от того, является ли нарушитель физлицом, должностным или юридическим лицом, а также от того, наделен ли он правом на использование воздушного пространства.