В Томской области 15 мая начнет работать горячая линия по профилактике энцефалита

В Томской области с 15 по 26 мая будет работать горячая линия по профилактике клещевого энцефалита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области с 15 по 26 мая будет работать горячая линия по профилактике клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба региональной администрации. Проводит ее региональное управление Роспотребнадзора.

«Получить консультацию и задать вопросы можно в рабочее время по телефонам 8 (3822) 446-734, 249-718 и 510-529», - говорится в сообщении.

По телефонам горячей линии можно получить информацию о прививках против энцефалита и мерах профилактики, противоклещевой обработке и эпидемиологической обстановке. С этими же вопросами можно обращаться в круглосуточный консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Операторы могут ответить как на русском, так и на английском языке.

Напомним, что на майских праздниках от клещей пострадали почти 900 томичей.