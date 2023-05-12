В Томской области от клещей пострадали почти 900 человек на майских праздниках

Почти 900 человек пострадали от клеща на майских праздниках. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области на майские праздники с больницы с присасыванием клещей обратились почти 900 человек, в том числе более 200 детей. Об этого сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

« В период с 4 по 11 мая зарегистрировано 873 обращения граждан с присасыванием клещей, в того числе 253 ребенка. Больше всего обращений в Томске – 479, в того числе 156 детей», – говорится в сообщении.

Также в больницы часто обращались жители Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Колпашевского, Молчановского, Шегарского районов.

Всего с начала эпидсезона в регионе от клещей пострадали 1244 человека, в того числе 347 детей. Из обратившихся в больницы только около 18% привиты от клещевого энцефалита. Всего прививки поставили 226 пострадавших, в том числе 73 ребёнка.

Вакцину от КВЭ в этом сезоне поставили 41 766 томичей, из них 12 472 ребенка. За последнюю неделю прививку сделали 10 690 человек, в том числе 3 258 детей.

Медики напоминают, что на сегодняшний день, вакцинация является самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита.