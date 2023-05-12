В Томской области фиксируется много отказов от вакцинации против кори

В Томскую область привезли 17 тысяч доз вакцины против кори Фото: Иван МАКЕЕВ

Большой процент отказов от вакцинации против кори регистрируется в Томской области, приводит данные руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Светланы Алексеевой «АиФ-Томск». По ее словам, наблюдение за последним очагом кори в регионе завершено. Новых очагов не зарегистрировано. По данным департамента здравоохранения Томской области, с середины февраля 2023 года 25 томичей заболели корью, причем 14 из них – это дети.

«В 2023 году жители Томской области заболевали корью после поездок в Таиланд, Таджикистан, Москву и Новосибирск. Но большинство заразилось после контакта с инфицированными», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Самый эффективный способ защиты от кори – это вакцинация. В Томскую область привезли 17 тысяч доз вакцины против кори. Пять тысяч из них необходимы для прививок по национальному календарю. А остальные – для подчищающей вакцинации. Ее, по плану, должны пройти более восьми с половиной тысяч томичей, и более двух с половиной тысяч человек уже привиты.