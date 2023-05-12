Новых очагов кори в Томской области не зафиксировано

В Томской области нет новых очагов кори. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области не зафиксировано действующих очагов распространения кори. Всего инфекция подтвердилась у 25 жителей региона. Об этом сообщила журналистам замглавы отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Алексеева.

Она рассказала, что на сегодняшний день действующих очагов кори на территории региона нет, однако эпидемиологическую ситуацию по кори нельзя назвать стабильной, так как угроза есть постоянно. В феврале в Томской области было зарегистрировано 2 случая заболевания, в марте – 20 и в апреле – 3.

По данным специалистов, в Томской области регистрируется самый большой процент отказов от иммунизации в очагах, среди контактных лиц.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Пичугиной, корь регистрируется в регионе из-за того, что у людей и медицинских работников пропала настороженность. Жители области перестали заботиться о своем здоровье и стали перекладывать ответственность на кого-то другого.

Также она отметила, что осложнений после прививок от кори зарегистрировано не было.

По данным первого заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Андрея Наумова, план по подчищающей иммунизации в регионе составляет 8 638 человек, на данный момент прививку поставили более 2,5 тысяч томичей.

Сейчас в область поступило около 17 тысяч доз вакцины. Поставить прививку можно в любой больнице, необязательно по прописке.

Напомним, 6 марта появилась информация о том, что в Томской области впервые за 11 лет было зафиксировано 9 случаев заражения корью – у четырех взрослых и пяти детей.

Вакцину от кори необходимо ставить жителя региона, которые не болели корью и не делали прививку. В группе риска состоят работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовики и работники пунктов пропуска через госграницу.