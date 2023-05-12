Найденный в Лагерном саду Томска журавль погиб в ночь на 12 мая

В ночь на 12 мая журавль погиб. Фото: предоставлено героем публикации

Журавль, которого накануне выловили из реки в Лагерном саду Томска, к сожалению, погиб. Об этом «КП-Томск» сообщила ветеринар Нина Крылова. Она рассказала, что ночью состояние птицы резко ухудшилось. Начались судороги, которые удалось купировать. Но общее состояние стабилизировать не получилось, и с двух до трех часов ночи птица погибла.

«Я предполагаю, что гибель наступила из-за необратимых последствий в организме вследствие сильного переохлаждения. Неизвестно, сколько времени птица провела в ледяной воде . К тому же, она была истощена, и это тоже наложило свой отпечаток», - высказала предположения Нина Крылова.

Напомним, что после первичного осмотра журавля ветеринар отметила, что он изнеможден: не мог встать на ноги и даже голову держал с трудом. Также у птицы было травмировано крыло.

Что именно привело к гибели журавля, станет известно чуть позже, после того, как проведут вскрытие. Возможно, по его итогам внесут изменения в протоколы лечения птиц в подобных случаях.