Раненого журавля выловили из реки в Лагерном саду Томска

Истощенную раненую птицу выхаживают в Центре реабилитации диких животных. Фото предоставлено героем публикации

О том, в каком состоянии находится найденный в Лагерном саду журавль, журналисту «КП-Томск» рассказала специалист по диким животным Нина Крылова. Птицу обнаружили сегодня - она барахталась прямо в реке. Горожане выловили журавля из воды и сообщили о находке в Telegram-канал «Регион 70».

Прохожие заботливо прикрыли журавля от ветра кофтой. Фото: Telegram-канал "Регион 70"

Томичи связались с местным центром реабилитации диких животных. Туда волонтер оперативно доставил пострадавшую птицу.

Фото: Telegram-канал "Регион 70"

«Ко мне поступил истощенный, изнеможденный серый журавль. Поскольку его выловили из воды, ребенок женщины, спасшей птицу, назвал журавля Буль. Есть рана левого крыла, под вопросом перелом. Завтра уточним этот на рентгене. Вообще оба крыла в крови – одно, скорее всего, он об асфальт оббил в попытках встать, ну а второе сильно травмировано. Невероятно уставший и голодный. Силенок нет, на ноги не может встать - падает, заваливается. Голову держать толком не может, но предложенную еду сам ел», - рассказывает Нина Крылова.

Ветеринар накормила птицу небольшой порцией специализированного корма. Много пищи сейчас давать нельзя, поскольку неизвестно, сколько журавль пробыл в таком состоянии. Он мог долго голодать, поэтому нужно постараться как можно мягче запустить работу желудочно-кишечного тракта. Чуть позже журавлю предложат белковое угощение - микс из комбикорма и сверчков.

Фото предоставлено героем публикации

«Сейчас Буль отогревается в сене - закутанный, укрытый пледом. Рядом положили бутылку с горячей водой, чтобы быстрее привести в норму температуру тела. Прогнозы пока осторожные. Сейчас на глаз невозможно определить, полетит или нет, выживет или нет, какие шансы на выпуск», - уточнила врач.

Специалист по диким животным добавила, что прогнозы можно будет составить после обследования птицы. Также важно понаблюдать за динамикой после оказания первой медицинской помощи, которую журавль уже получил.

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