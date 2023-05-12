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НовостиОбщество12 мая 2023 9:08

В школе №25 Томска обрушился потолок

Обрушение произошло над главным входом
Александра Тайбатрова
В школе №25 Томска обрушился потолок. Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В школе №25 Томска обрушился потолок. Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В томской школе №25 обрушился потолок. Фото с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск». По сведениям автора, обрушение произошло над главным входом в школу.

«Обошлось без пострадавших, мальчик успел отскочить», - подписал автор фото.

В комментариях к посту мэрия Томска сообщила, что из-за сильного хлопка дверью упала часть навесного потолка. Капитальный ремонт в школе №25 проводили 10 лет назад. Сейчас специалисты обследуют потолок в образовательном учреждении и укрепляют конструкцию.

Напомним, что в томском лицее №8 работы вышли на завершающий этап.