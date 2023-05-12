Экс-гендиректор «Томской строительной компании» не смог обжаловать приговор суда

Глава «Томской строительной компании» не смог обжаловать решение суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске бывшего генерального директора «Томской строительной компании» приговорили к 2 годам колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Руководитель не смог обжаловать решение суда, сообщается на сайте облпрокуратуры.

Суд установил, что в с декабря 2019 по ноябрь 2020 год руководитель в рамках выполнения работ по муниципальному контракту похитил более 24 млн рублей бюджетных средств. Деньги были выделены на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Подделав паспорта-накладные и акты приемки скрытых работ, он завысил объем дорожно-строительных материалов, якобы использованных для ремонта улично-дорожной сети, получив при этом оплату в полном объеме», – говорится в сообщении.

Виновного приговорили к 2 годам в исправительной колонии общего режима. Также в течение 2 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях.

Защита подсудимого не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке, приведя доводы о несправедливости назначенного наказания.

Однако прокурор убедил судебную коллегию Томского областного суда в справедливости состоявшегося решения. Приговор вступил в законную силу.