Нефтетранспортники контролируют работу производственной инфраструктуры в период пожаров

В связи со сложной пожароопасной обстановкой компания «Транснефть – Западная Сибирь» выполняет усиленный мониторинг за собственными производственными объектами, линейной частью магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, охранными зонами.

В двух регионах деятельности компании - Тюменской и Омской областях - введены режимы чрезвычайной ситуации из-за большого числа природных пожаров. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае действует особый противопожарный режим, запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, устраивать свалки и проводить пожароопасные работы.

На сегодняшний день в зоне функционирования объектов предприятия зафиксировано 18 случаев палов травы. Все загорания своевременно устранены. Производственная инфраструктура предприятия функционирует в штатном режиме. В настоящее время завершается подготовка объектов предприятия к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период. Выполняются мероприятия как организационного, так и технического характера. В районах прохождения магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП) ведется разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в охранных зонах МН и МНПП.

Проведена очистка охранных зон от сухой растительности, валежника, деревьев и кустарников, обустраиваются минерализованные полосы по периметрам перекачивающих станций и вокруг объектов линейной части, контролируется состояние постоянных и временных переездов через трубопроводы и коммуникации, проверено состояние специальной и автомобильной техники, ее укомплектованность исправными средствами пожаротушения. Большое внимание специалисты уделяют контролю за работой энергооборудования, обеспечивающего бесперебойное энергоснабжение производственной инфраструктуры.

В начале мая нефтетранспортники оказали техническую помощь администрации поселка Заречный Вагайского района Тюменской области в тушении природного пожара в километровой зоне от населенного пункта. Всего в ликвидации возгорания были задействованы более тридцати работников нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вагай».

Оперативное взаимодействие участников добровольной пожарной дружины НПС «Вагай» и районных пожарных позволило локализовать природные возгорания. Во всех филиалах сформированы группы по тушению лесных пожаров из числа сотрудников предприятия и представителей добровольных пожарных дружин. Кроме того, для отработки взаимодействия персонала с мая по сентябрь будут проведены девять пожарно-тактических учений на объектах компании, в том числе совместно с территориальными подразделениями Федеральной противопожарной службы МЧС России.