В Томске работы в лицее №8 вышли на завершающий этап

В Томске ремонт лицея №8 вышел на завершающий этап. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске завершаются работы по капитальному ремонту в лицее №8 имени Н.Н. Рукавишникова. По контракту все работы должны быть выполнены до 30 июня, сообщили в мэрии.

Ход капремонта в образовательном учреждении проверили заммэра по социальной политике Константин Чубенко и заммэра по архитектуре и градостроительству Алексей Макаров совместно с депутатом Госдумы Владимиром Самокишем.

«Сейчас специалисты подрядной организации выполняют монтаж внутренних инженерных сетей и завершают отделочные работы», – говорится в сообщении.

В рамках капремонта в лицее особое внимание уделяется благоустройству прилегающей к школе территории.

Согласно контракту, все работы необходимо завершить до 30 июня, однако, подрядчик обещает завершить ремонт раньше срока.

Напомним, капитальный ремонт лицея №8 начался в марте 2022 годам в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». В марте 2023 года специалисты заканчивали работы по усилению несущих конструкций фундамента, стен и проёмов. Завершили заливку межэтажных перекрытий и штукатурку стен и втором и третьем этажах, установили окна. Строители продолжают отделочные работы, обустройство внутренних инженерных сетей и крыши. Готовность оценивалась в 50%.