В Томске сносят незаконные сараи в Индустриальном переулке. Фото: скриншот видео из сообщества мэрии Томска ВКонтакте

В Кировском районе города Томска сносят незаконные деревянные сараи, рассказали в мэрии. Спецтехника работает в Индустриальном переулке. Снос начали 11 мая, и за день вывезли 40 машин мусора. 12 мая работы продолжаются.

«На месте работают два погрузчика и четыре самосвала», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Рядом с сараями в Индустриальном переулке раньше были дома, которые уже расселили и снесли. После расселения домов в оставшихся сараях возникали пожары, здесь собирались асоциальные личности. Поэтому для безопасности граждан сараи решили снести. Всего их здесь около 30, работы планируют завершить за несколько дней.

Напомним, что работы в томском лицее №8 вышли на завершающий этап.