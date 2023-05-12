Более 5 тысяч медсестрер и медбратьев работают в больницах Томской области

В Томской области работают более 5 тысяч медбратьев и медсестер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Томской области работают более 5 тысяч медсестер и медбратьев. Большая часть из них задействованы в стационарах и поликлиниках. Такую статистику приводит облздрав в рамках Международного дня медицинской сестры.

«5 033 медсестры и медбрата работают в областных учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Томской области. Из них 2 332 человека трудятся в поликлиниках, 2 515 — в стационаре, 186 — в других подразделениях, в том числе скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Начальник облдепартамента здравоохранения Роберт Фидаров поздравил медработников с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.

«Трудно переоценить значение вашей работы, ведь именно вы находитесь всегда рядом с пациентами: дежурите у постели больных в стационарах, проводите процедуры в поликлиниках, помогаете хирургам за операционным столом. Спасибо вам за ваш профессионализм, чуткость и отзывчивость», — сказал Фидаров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что врачи Томской областной клинической больницы вернули томичке Татьяне Осиповой речь и поставили ее на ноги после инсульта с помощью современной хирургической методики.