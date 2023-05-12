В Томске врачи помогли вернуть речь пациентке с инсультом

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Врачи Томской областной клинической больницы (ТОКБ) вернули томичке Татьяне Осиповой речь и поставили ее на ноги после инсульта с помощью современной хирургической методики, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Ночью я почувствовала себя плохо, потом вообще упала и долго не могла подняться. Дома я была одна, помочь было некому, поэтому позвонила своим подругам, которые примчались ко мне на помощь и вызвали «скорую», так я оказалась в Томской ОКБ», – рассказала Татьяна Осипова.

Как рассказала заведующая отделением неврологии регионального сосудистого центра Наталья Ромадина, из-за того, что пациентка была дома одна и на момент госпитализации уже не говорила, врачи не могли определить, во сколько случился инсульт – накануне вечером или ночью.

Однако с врачами связались друзья пациентки, которые рассказали, что еще накануне вечером всё было нормально. Таким образом, инсульт произошел ночью, всего несколько часов назад. Благодаря этой информации, у специалистов расширились возможности, и они приняли решение провести механическую тромбоэкстракцию.

«Сразу после операции к пациентке вернулась речь. На утро она уже могла поднимать руки и ноги, начала ходить. Благодаря современным реабилитационным методикам, применяемым в стационаре, все функции значительно улучшились. Сейчас Татьяна Осипова готовится к выписке», – сообщили в облздраве.

Первые признаки инсульта – слабость или онемение в конечностях с одной стороны (например, в левой руке и ноге); перекошенное лицо (онемение половины лица); расстройство речи (неразборчивая речь, ощущение «каши во рту», полная потеря способности говорить).