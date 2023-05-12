Пенсионерка из Томска получила предложение вступить в ЧВК «Вагнер»

Фото: Татьяна Репина

Томская пенсионерка получила на 9 мая предложение вступить в ЧВК «Вагнер». Данную информацию сообщила дочь 87-летней женщины в социальных сетях.

"Навестила старенькую маму. Ей уже 87 лет. Мама попросила достать из почтового ящика корреспонденцию. Она у меня ответственный плательщик, ждёт квитанции за ЖКУ. Вместе с квитанциями принесла ей запечатанный безымянный конвертик. Ни адреса, ни отправителя", - пишет Татьяна Репина на своей странице "ВКонтакте".

Оказалось, что данное письмо вовсе не поздравление с Днем Победы, а приглашение вступить в отряд ЧВК "Вагнер". В письме было сказано, что в качестве добровольцев приглашаются мужчины в возрасте от 21 до 60 лет. Зарплату обещают от 240 тысяч рублей, а также предлагают лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами.

Фото: Татьяна Репина

Татьяна, дочь пенсионерки, также рассказала в своем посте, что ее мама ветеран Великой Отечественной войны. Женщина пережила во время войны немецкую оккупацию.

Редакция "КП-Томск" разбирается в ситуации и продолжит освещать данную историю.