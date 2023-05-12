"Томичам на заметку": футбольный агент Пушкин прокомментировал ситуацию с будущим защитника ЦСКА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Футбольный агент Сергей Пушкин в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал ситуацию с будущим защитника ЦСКА Георгия Щенникова. Футболист покинет московский клуб по окончании сезона.

Щенников является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка России. Он также участвовал в составе национальной сборной на чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016 года.

«Конечно, для нас важно остаться в РПЛ, это приоритет, но ближе к лету картина будет ясна. Сейчас не понятно, что будет с командами: где-то смениться тренер, уйдут те или иные игроки, в общем, варианты точно будут. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем. Если будут интересные варианты, то, конечно, рассмотрим и их. Главное, чтобы игроку было комфортно. Ближе к лету будем определяться», — сказал агент.