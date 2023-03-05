В томском лицее №8 строители выполнили более 50% работ капитального ремонта

Капремонт в рамках федеральной программы “Модернизация школьных систем образования” проводят в лицее №8 имени Рукавишникова Фото: Пресс-служба мэрии Томска

4 марта представители томской администрации проконтролировали капитальный ремонт образовательных учреждений. Во время рабочего выезда заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, руководитель департамента капитального строительства Арслан Садыков, специалисты профильных отделов и представители подрядчиков посетили два учебных заведения, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Капремонт в рамках федеральной программы “Модернизация школьных систем образования” проводят в лицее №8 имени Рукавишникова. Общая готовность - более 50%. Специалисты заканчивают работы по усилению несущих конструкций фундамента, стен и проёмов. Завершили заливку межэтажных перекрытий и штукатурку стен и втором и третьем этажах, установили окна. Строители продолжают отделочные работы, обустройство внутренних инженерных сетей и крыши.

В конце января в школе №38 начали капитальный ремонт, его готовность пока составляет 4%. Это соответствует планам и графикам. Подрядчик демонтирует перегородки, ликвидирует старую штукатурку и плитку. Строители возводят новые перегородки.

Напомним, в Томской области отремонтировали школу за 86 млн рублей после вмешательства прокуратуры.