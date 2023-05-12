Томские гиревики успешно выступили на чемпионате и первенстве Азии

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Бишкеке состоялись чемпионат и первенство Азии по гиревому спорту. За медали боролись более З00 сильнейших гиревиков из России, Индии, Казахстана, Кореи, Монголии, Пакистана, Узбекистана и Киргизии.

В состав сборных России вошли десять спортсменов из Томской области. Среди младших юношей и девушек победу одержали Эдуард Габерлас (до 68 кг, «длинный цикл») и Ирина Ермолина (свыше 58 кг, «длинный цикл»), Михаил Елесов (до 58 кг) взял золото в сумме двоеборья, серебро — в толчке.

Среди старших юношей и девушек Вячеслав Лавриков (до 78 кг) стал победителем в трех дисциплинах: «двоеборье», «толчок» и «длинный цикл эстафета». Серебряные призеры — Анастасия Куцанова (свыше 63 кг, «длинный цикл») и Дмитрий Фатеев (до 73 кг, «двоеборье»). Бронза — у Степана Шигильдеева (до 73 кг, «длинный цикл»).

Среди юниоров в весовой категории до 63 кг Андрей Новиков стал вторым, толкнув гири по длинному циклу 47 раз.

Среди мужчин медали завоевали братья Черкашины. Дмитрий (до 85 кг) завоевал золотые медали в четырех дисциплинах: «толчок», «рывок», «двоеборье» и «эстафета классическая»; у Ивана (до 95 кг) — серебро в двоеборье.

Спортсменов к турниру подготовили тренеры Алексей Панов, Игорь Чепуштанов, Егор Елесов, Александр Бажин, Владимир Комаров, Алексей Новиков и Николай Тимофеев.