В Томском политехе установили напечатанный на 3D-принтере скелет мамонта

Увидеть скелет мамонта можно в локации «Фотон» Горного корпуса ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ

В Горном корпусе Томского политехнического университета установили скелет мамонта, сообщает пресс-служба вуза. Объект интересен тем, что напечатали его на 3D-принтере. Но часть костей – подлинные, их нашли в Томской области в начале прошлого века.

«В качестве прототипа выступил настоящий скелет мамонта из палеонтологического музея ТГУ», - уточнили в пресс-службе ТПУ.

Сначала скелет мамонта отсканировали в два этапа, затем – провели моделирование. Это помогли сделать сотрудники Инженерной школы новых производственных технологий. А печать – дело рук студентов ТПУ при участии студентки из ТГАСУ. Руководил процессом аспирант ТПУ.

Увидеть скелет мамонта можно в локации «Фотон» Горного корпуса ТПУ.

Напомним, что Томский политех 11 мая отмечает 127-летие.