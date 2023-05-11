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НовостиОбщество11 мая 2023 14:58

В Томском политехе установили напечатанный на 3D-принтере скелет мамонта

Арт-объект находится в Горном корпусе ТПУ
Александра Тайбатрова
Увидеть скелет мамонта можно в локации «Фотон» Горного корпуса ТПУ

Увидеть скелет мамонта можно в локации «Фотон» Горного корпуса ТПУ

Фото: Пресс-служба ТПУ

В Горном корпусе Томского политехнического университета установили скелет мамонта, сообщает пресс-служба вуза. Объект интересен тем, что напечатали его на 3D-принтере. Но часть костей – подлинные, их нашли в Томской области в начале прошлого века.

«В качестве прототипа выступил настоящий скелет мамонта из палеонтологического музея ТГУ», - уточнили в пресс-службе ТПУ.

Сначала скелет мамонта отсканировали в два этапа, затем – провели моделирование. Это помогли сделать сотрудники Инженерной школы новых производственных технологий. А печать – дело рук студентов ТПУ при участии студентки из ТГАСУ. Руководил процессом аспирант ТПУ.

Увидеть скелет мамонта можно в локации «Фотон» Горного корпуса ТПУ.

Напомним, что Томский политех 11 мая отмечает 127-летие.