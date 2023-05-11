Томский политех 11 мая празднует 127-летие Фото: Ксения Высотина

Томский политехнический университет 11 мая отмечает свой 127-й день рождения. На сайте вуза сообщается, что в этот день студенты освобождены от занятий. А тем, кто получает стипендию, в честь дня рождения вуза ее выплатят в двойном размере.

С утра состоялась церемония возложения цветов к мемориальным доскам на фасадах корпусов вуза, а в 15.00 – товарищеский матч по мини-футболу.

В честь праздника музеи политеха проводили бесплатные экскурсии, на которых можно было узнать больше об истории ТПУ, вкладе женщин в развитие науки.

В день рождения политеха откроется новый сезон в Инженерном дворике на проспекте Ленина, 30. Эту локацию открыли к 126-летию вуза. В этом сезоне программа в инженерном дворике начнется с турнира «Игры для твоей вечеринки», выступления музыкального объединения «Доминанта», розыгрыша мерча ТПУ и других интересных мероприятий. Завершится день рождения ТПУ 11 мая дискотекой в Инженерном дворике.

Напомним, что в честь своего 127-летия ТПУ проведет фестиваль «Фиджитал-день» 13 мая.