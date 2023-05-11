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НовостиОбщество11 мая 2023 11:43

В томском мегарайоне Южные Ворота начали строить поликлинику за 1,126 миллиардов

Медучреждение построит СМУ ТДСК
Александра Тайбатрова
Строительство поликлиники в Южных Воротах должны завершить в 2025 году

Строительство поликлиники в Южных Воротах должны завершить в 2025 году

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В мегарайоне Южные Ворота начали строить поликлинику, рассказали в администрации Томской области. Стоимость контракта – 1,126 миллиардов рублей. Строить поликлинику будет СМУ ТДСК.

«Поликлиника на 400 посещений в смену будет представлять собой шестиэтажное здание с подвалом и техническим этажом, плоской совмещенной кровлей и организованным внутренним водоотводом», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

В новом здании будут располагаться взрослая и детская поликлиники. А еще – дневные стационары, женская консультация, аптека, подразделения диагностики, отделения физиотерапии и ЛФК, скорой и неотложной помощи. Проектом предусмотрены различные хозяйственные и административно-бытовые помещения. Также возле поликлиники построят стоянку для машин скорой помощи.

Построить поликлинику должны в 2025 году.

Напомним, что на рекультивацию полигона ТБО под Томском нужно более миллиарда рублей.